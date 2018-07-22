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Berat Albayrak Arjantin'de temaslara başladı

Bakan Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda konuşma yaptı. Albayrak, Türkiye'de gelecek dönem için ekonominin önceliklendirildiğini dile getirdi.

AA | 22.07.2018 - 01:56..
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Berat Albayrak Arjantin'de temaslara başladı

Küresel Ekonomik Riskler başlıkta oturumda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Albayrak, "Türkiye büyümeyi sürdürecek" dedi. Albayrak, Arjantin'deki toplantıda ilk teması da yaparak, Almanya ve Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati ile görüştü.

"TÜRKİYE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK"

Konuşmasında, Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelere de yer veren Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye ekonomisi güçlü büyüme ivmesini sürdürmektedir. Ekonomik temellerimiz güçlü olmaya devem etmekte olup, görünümümüz umut vericidir. Şunu tekrar ifade etmek isterim ki, yakın zamandaki politikalarımız ihtiyatlı mali politikaların sürdürülmesi, kredi büyümesinin makroihtiyati politikalarla sağlıklı hale getirilmesi, yapısal reformlarda kararlı adımlar atılması ve para politikası çerçevesinin güçlü olması üzerine oluşturulmuştur.”

Ekonomi alanındaki bakanlıkların da bu değişimden etkilendiğini belirten Albayrak, yeni dönemde 6 bakanlık yerine 3 bakanlık olacağını kaydederken, “Hazine ve Maliye Bakanlığı mali politikalar ve borç yönetiminden, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı reel sektörden, Ticaret Bakanlığı ise ticaret ile ilgili konulardan sorumlu olacaktır.” dedi.

Berat Albayrak Arjantin'de temaslara başladı

GELECEK DÖNEMİN ÖNCELİĞİ EKONOMİ

Albayrak, Türkiye'de gelecek dönem için ekonominin önceliklendirildiğinin altını çizerken, bütçe disiplinini sürdürmeye, enflasyonla mücadele etmeye ve iyi belirlenmiş yapısal reform gündemini uygulamaya odaklanıldığını ifade etti.

"Türkiye ekonomisindeki hedeflerimize ulaşmak için ekonomideki tüm bakanlıklar arasında koordinasyonu tesis etmemiz gerekmektedir.” diyen Albayrak, Orta Vadeli Ekonomik Programın kamuya açık ve denetlenebilir şekilde tüm paydaşlarla birlikte hazırlanacağını bildirdi.

Berat Albayrak Arjantin'de temaslara başladı

İLK TEMAS ALMANYA VE ENDONESYA'YLA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Buenos Aires’te Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati ile görüştü.

Albayrak, Buenos Aires’te düzenlenen G-20 Hazine ve Maliye Bakanları toplantısı kapsamında İndrawati'nin yanı sıra Almanya Maliye Bakanı Scholz ile de görüşme gerçekleştirdi.

Berat Albayrak Arjantin'de temaslara başladı

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