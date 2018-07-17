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Berat Albayrak bankacılarla buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, BDDK ve Türkiye Bankalar Birliği ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Haber Merkezi | 17.07.2018 - 08:50..
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Pazartesi günü önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, sonrasında da Türkiye Bankalar Birliği üyeleri ile bir araya geldi.

Berat Albayrak bankacılarla buluştu

"DAHA İYİ SEVİYEYE ULAŞACAĞIZ"

Buluşmayı Twitter hesabından duyuran Albayrak, sektörün durumu ile ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Albayrak "Ekonomideki 16 yıllık başarımızın en önemli parçalarından biri sağlam bankacılık sektörü oldu. Bu alanda, iş birliği ve koordinasyon ile daha iyi seviyeye ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak bankacılarla buluştu

Berat Albayrak bankacılarla buluştu

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