Berat Albayrak başaracak diye ödü kopanlar var

Bakan Albayrak'ın başarısız olması için adeta elini ovuşturarak izleyenlerin olduğunu belirten Ahmet Hakan, batılıların ip cambazını izleme stiliyle gönderme yaptı.
İŞTE O YAZI
Öyle böyle değil!
- Büyük, çok büyük bir önyargı geliştirdiler.
- Ne dese, ne eylese... Olmazlandılar.
- Başarısız olacağına kesin iman ettiler.
- “Mümkün değil, yapamaz” diye kestirip attılar.
Falan...
*
Ve şimdi görüyorum ki...
- Aman Tanrım! Yoksa başarılı mı olacak ne!
- Aman Tanrım! Yoksa durumu inceden toparlıyor mu ne?
- Aman Tanrım! Kör olası dolar da inişe geçti, yükselmiyor ki!
Diye ödleri kopuyor.
*
Batılılar, ip cambazlarını şöyle izlermiş:
“Ha geçti ha geçecek... Ha geçti ha geçecek...”
*
Bizimkiler ise şöyle:
“Ha düştü ha düşecek... Ha düştü ha düşecek...”
*
Bir kerede “Ha geçti ha geçecek” diye izlesek?
Ne kaybederiz ki?