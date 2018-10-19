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Berat Albayrak başaracak diye ödü kopanlar var

Ahmet Hakan, Hürriyet'te yazdığı yazısında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın başarısını çekemeyenlerin olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi | 19.10.2018 - 02:08..
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Berat Albayrak başaracak diye ödü kopanlar var

Bakan Albayrak'ın başarısız olması için adeta elini ovuşturarak izleyenlerin olduğunu belirten Ahmet Hakan, batılıların ip cambazını izleme stiliyle gönderme yaptı.

İŞTE O YAZI

Öyle böyle değil!

- Büyük, çok büyük bir önyargı geliştirdiler.

- Ne dese, ne eylese... Olmazlandılar.

- Başarısız olacağına kesin iman ettiler.

- “Mümkün değil, yapamaz” diye kestirip attılar.

Falan...

*

Ve şimdi görüyorum ki...

- Aman Tanrım! Yoksa başarılı mı olacak ne!

- Aman Tanrım! Yoksa durumu inceden toparlıyor mu ne?

- Aman Tanrım! Kör olası dolar da inişe geçti, yükselmiyor ki!

Diye ödleri kopuyor.

*

Batılılar, ip cambazlarını şöyle izlermiş:

“Ha geçti ha geçecek... Ha geçti ha geçecek...”

*

Bizimkiler ise şöyle:

“Ha düştü ha düşecek... Ha düştü ha düşecek...”

*

Bir kerede “Ha geçti ha geçecek” diye izlesek?

Ne kaybederiz ki?

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