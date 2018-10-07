Berat Albayrak: Ekonomide dengelenme süreci başladı

AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda milletvekillerine basına kapalı bir sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin kamu borcunun milli gelire oranı 28 olduğunu, bu oranın gelişmekte olan ülkelerde yüzde 49, OECD ülkelerinin ortalamasının ise yüzde 111 olduğunu kaydetti.

"KAMU BORCUNDA TÜRKİYE İYİ SEVİYEDE"

Türkiye’nin kamu borçluluk oranında gayet iyi seviyede olduğunu belirten Bakan Albayrak, hane halkı borcunun Türkiye’de milli gelire oranının yüzde 16, gelişmekte olan ülkeler ortalamasının yüzde 36, dünya ortalamasının ise yüzde 60 olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'NİN SALDIRILARA KARŞI ATTIĞI ADIMLARI ANLATTI

Son 2 aydır Türkiye’ye karşı spekülatif ataklardan bahseden Bakan Albayrak, bu ataklara karşı Türkiye’nin attığı adımları milletvekillerine anlattı.

Bakan Albayrak, TL’yi güçlendirmek için atılan adımlar, sözleşmelerde TL’ye geçiş ve bankaları rahatlatmaya yönelik atılan adımlardan bahsetti. Son 2 aydır spekülatif adımlara karşı Türkiye’nin attığı etkili adımlar sayesinde Türkiye’nin 550 puana çıkan risk primlerinin 350 seviyesine düştüğünü kaydeden Bakan Albayrak, son yaşanan ekonomik soruna ilişkin ekonomide dengelenme sürecinin başladığını söyledi.