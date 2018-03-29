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Berat Albayrak Enerji Verimliliği Forumu'nda konuştu

Bakan Albayrak, konut dönüşümü ile yaklaşık 10 milyar dolarlık tasarruf potansiyeli olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 29.03.2018 - 13:06..
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Enerji Verimliliği Forumu'nda önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"10 MİLYAR DOLARLIK TASARRUF POTANSİYELİ"

"Ticaret savaşlarını yakından izliyoruz öyle değil mi? Daha rekabetçi özel sektöre ulaşma planlarımızdan bir tanesi olmalı. Sanayimize dağıtım şirketlerimize önemli oranda iş düşüyor. Konut dönüşümü ile ortalama 10 milyar dolarlık tasarruf potansiyelinden söz ediyoruz.

Bu ekosisteminin ortasına konutu yerleştirdiğimiz çok güçlü bir potansiyel mevcut. Koordinasyonda bakanlığımızın yer aldığı enerji verimliliğinin olduğu firmalar Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) firmalarımızın artık bir dönüşüme girmesi gerek. 9 milyarlık dolarlık yatırımla amaçlanan 2033 yılına kadarki kazanım, ortalama 30.2 milyar dolar öngörülen unsur.

Berat Albayrak Enerji Verimliliği Forumu'nda konuştu


"23.9 MİLYON TON PETROL İLE EŞ DEĞERLİ BİR TASARRUF"

Bu ortalama olarak 23.9 milyon ton petrol eş değeri bir enerji tasarrufu anlamına geliyor. Bununla birlikte, yüzde 14'e varan bir azaltım ortaya çıkıyor. Çevreci profile baktığımızda 66.6 milyon ton karbon emisyonu eşdeğerinde bir salınım azaltımı hedefine eşit. Yapılacak yan sanayi ve enstitü bakımında da 20'binden fazla bir istihdam."

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