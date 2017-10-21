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Berat Albayrak Gençlik Şurası açık oturumunda konuştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 2023 Gençlik Şurası açık oturumunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

21.10.2017 - 17:45
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın gündeminde enerjide yerli üretim ve yapay zeka da vardı. Albayrak konuşmasında, Türkiye'nin enerji projelerinde önemli bir ülke olduğunu ve birçok projenin merkezi olduğunu söyledi.

Berat Albayrak Gençlik Şurası açık oturumunda konuştu

"YARIN BUGÜNDEN GÜZEL OLACAK"

"Türkiye dünden daha iyi bir bugüne uyandı, yarın da bugünden daha iyi olacak" diyen Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü;

"Devletin her kademesini, her kurumunu etkileyen bir Türkiye'de dönüşüm var. Terör örgütlerinin tasviyesinden tutun bunları yaşıyoruz. Statü konum tasviyesine kadar bürokratik oligarşiden şuna buna kadar, bu her bakanlıkta olduğu gibi, devletin her kurumunda bir dönüşüm var. Bunu yaparken ve yaşarken, insan kaynağı konusunda insan kalitesinin gelişim noktasında bir süreç var. "

TÜRKİYE'NİN ENERJİ ALTYAPISI

"Bugün Türkiye'de enerji altyapısı itibariyle dünyada en çok boru hattının geçtiği ülkelerin başında geliyor neredeyse Türkiye. Bugün 6 artı 2 iki boru hattı, ikisi inşaat halinde biri 2018'de TANAP, diğeri 2019'da Türk Akımı bitiyor, toplamda 8. Artı iki müzakereleri devam ediyor toplamda 10 tane boru hattından bahsediyoruz..

Etrafındaki coğrafya dünya enerji kaynaklarının üçte ikisinin olduğu bir coğrafya. Etrafındaki 3-4 saatlik uçuş mesafesi dünya ekonomisinin ve nüfusunun, Hindistan'dan Londra'ya kadar üçte biri. "

Berat Albayrak Gençlik Şurası açık oturumunda konuştu

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YAPAY ZEKA

"Sizlerin gündeminizdeki en önemli iki konu şu olmalı; Dijital dönüşüm, yapay zeka. Ne kadar içindeyiz bunun? Ben her yerde bunu anlatmaya gayret ediyorum. Çünkü bu yüzyılın aradaki büyük farkını kapatacak olan bilanço değeri olarak, ülke katma değeri noktasında rakiplerinin önüne geçecek en büyük varlık olarak bu iki konu çok önemli."

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

"DEAŞ, PKK, FETÖ, DHKP C, YPG, PYD falan felan.. İşte dün gördük. Artık resmi de okuyoruz. "YPG/PYD terör örgütü değil.." Hadi bakalım.. Nasıl açıklayacaksınız? Dün gördük değil mi?

Dünya iyi bir yere gitmiyor, çok net. Ama şundan emin olun Türkiye çok iyi, güçlü bir yere doğru hızla ilerliyor."

Berat Albayrak Gençlik Şurası açık oturumunda konuştu

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