Berat Albayrak Milli Enerji ve Maden Politikası konuşması

Berat Albayrak, İstanbul'da Bakanlığın düzenlediği programa katılıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Milli Enerji ve Maden Politikası tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada öne çıkan kısımlar şunlar;

"SESSİZ BİR DEVRİM YAPTIK"

"Geçtiğimiz 15 yıllık yolculuğumuzu sessiz bir devrim olarak söyleyebiliriz. Kamu sektörünün reeldeki payının azaltılması açısından çok önemli bir süreç yaşadık. Pes etmeden mücadele edip dönüştüğümüz bir süreç yaşadık. Sağlıkta önemli dönüşümler geçirdik, mega projeler, dünyayı kıskandıracak projelerimiz dünyanın en önemli gündem maddesi oldu. Türkiye'nin 15 senedir ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın en güçlü ekonomilerinden biri olduğunu herhalde bankacılarımız da herhalde tasdik edecektir"

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL TÜM İLLERDE DOĞALGAZ OLACAK"

"Doğalgaz konforu dediğimiz, OSB noktaları dahil, Türkiye'de sadece 3 ilimiz kaldı, önümüzdeki yıl 81 ilimizde doğalgaz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye'den bahsediyorsak ve bu sürece devam edeceksek dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacaksak Enerji Bakanlığı olarak bu strateji ve vizyonun altını doldurmalıyız. 15 Temmuz, bize çok önemli bir şey öğretti. 80 milyon vatandaşımıza çok önemli bir şey öğretti. Hangi konuda ne yaşarsak yaşayalım birlikte olduğumuzda bu ülkenin üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yok. Bunu anladık. Peki neden milli enerji? Son 10 yılın ortalama enerji ithalatı maliyeti ülkemize 44 milyar dolar. Toplam yaklaşık 55 milyar dolarlık bir enerji ithalatı, maden ithalatı yapmışız."