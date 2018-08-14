Berat Albayrak, yabancı yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Perşembe günü, bir telekonferans ile küresel yatırımcılarla Türkiye ekonomisini şaha kaldıracak bir toplantı düzenleyecek.

ABD'DEN DE YATIRIMCILAR OLACAK

Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere ilgili telekonferansa 750-1,000 arasında yatırımcının katılması bekleniyor.

Albayrak'ın Perşembe günü TSİ 1600'da gerçekleşmesi öngörülen toplantıda mesajlarını yatırımcılara doğrudan iletecek.

Öte yandan bankacıların verdiği bilgiye göre toplantıyı Citi, Deutsche Bank, DOME ve HSBC düzenleyecek.