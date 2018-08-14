taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4632
Euro
7.3852
Altın
1195.435
Borsa
94517.93

Berat Albayrak, yabancı yatırımcılarla görüşecek

Son günlerde ABD ile yaşanan kriz nedeniyle zor zamanlar geçirilirken, Bakan Berat Albayrak'tan Türk ekonomisine nefes aldırıp, döviz girişini sağlayacak bir adım geldi.

REUTERS | 14.08.2018 - 10:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Berat Albayrak, yabancı yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Perşembe günü, bir telekonferans ile küresel yatırımcılarla Türkiye ekonomisini şaha kaldıracak bir toplantı düzenleyecek.

ABD'DEN DE YATIRIMCILAR OLACAK

Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere ilgili telekonferansa 750-1,000 arasında yatırımcının katılması bekleniyor.

Berat Albayrak, yabancı yatırımcılarla görüşecek

Albayrak'ın Perşembe günü TSİ 1600'da gerçekleşmesi öngörülen toplantıda mesajlarını yatırımcılara doğrudan iletecek.

Öte yandan bankacıların verdiği bilgiye göre toplantıyı Citi, Deutsche Bank, DOME ve HSBC düzenleyecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nihat Genç: Muharrem İnce şerefsizce bir tweet attı

Nihat Genç: Muharrem İnce şerefsizce bir tweet attı

109
Beyaz Saray: Türk büyükelçi ile rahip Brunson görüşüldü

Beyaz Saray: Türk büyükelçi ile rahip Brunson görüşüldü

146
Sözcü gazetesine zam geldi

Sözcü gazetesine zam geldi

190
Mete Yarar: Aldığınız dolar yarın kafanıza sıkılacak

Mete Yarar: Aldığınız dolar yarın kafanıza sıkılacak

79
Terörist cenazesinde polise saldırı

Terörist cenazesinde polise saldırı

254
Sylvester Stallone kızlarıyla tatilde

Sylvester Stallone kızlarıyla tatilde

18
CHP MYK'sında ekonomi tartışması

CHP MYK'sında ekonomi tartışması

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM