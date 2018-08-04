Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı bir canlı yayın programında gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Enflasyondaki yükselmeyle ilgili açıklamalarda bulunan Albayrak, önümüzdeki yıllarda çok güçlü adımların atılacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"BİR NUMARALI HEDEFİMİZ ENFLASYON VE FAİZ DÜŞÜŞÜ"

"Piyasa ile her konuda mutabık kalmayabilirsiniz, farklı baktığımız resimler de olabilir. Merkez Bankası'nın haklı çıktığı bir resim var. Bir numaralı hedefimiz enflasyon ve faiz düşüşü. 2019 yılı itibariyle enflasyonda tek haneleri göreceğiz.

Berat Albayrak'tan enflasyonda tek hane sözü VİDEO





"ÖYLE GÜÇLÜ BİR RESİM ÇİZECEĞİZ Kİ"

Çok somut adımlar atmaya başladık. Beş yıllık öyle güçlü bir resim çizeceğiz ki, adımların hepsinin ne kadar uyumlu olacağını görecek herkes. Türkiye'nin bu trendi hem yatırımcısına hem de vatandaşının refah düzeyinin zenginliğini ortaya koyacak.

"UYUMLU VE HIZLI HAREKET ETMEK LAZIM"

Piyasaya çok uyumlu ve hızlı hareket etmek lazım. Eylül ayında program açıklandığında bugüne kadarki OVP'lerin hiçbirine benzemeyen bir dönüşümü görecek herkes."