Berat Albayrak'tan enerjide 2 müjde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bursa'daki bir otelde düzenlenen Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Sektör toplantısına katıldı.
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"TANAP 12 HAZİRAN'DA HİZMETE GİRİYOR"
Burada bir konuşma yapan Bakan Albayrak, TANAP projesindeki son durumu paylaştı. Albayrak, "12 Haziran'da hizmete alıyoruz" dedi.
Azerbaycan doğalgazı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı TANAP ile Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacak.
"İLK DERİN DENİZ SONDAJI BU YAZ YAPILACAK"
Öte yandan Bakan Albayrak, Akdeniz'de bu yaz ilk derin deniz sondajının gerçekleştirileceğini de söyledi.