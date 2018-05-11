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Berat Albayrak'tan enerjide 2 müjde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, enerji için 2 önemli müjde verdi.

AA | 11.05.2018 - 11:48..
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Berat Albayrak'tan enerjide 2 müjde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bursa'daki bir otelde düzenlenen Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Sektör toplantısına katıldı.

Berat Albayrak'tan enerjide 2 müjde
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"TANAP 12 HAZİRAN'DA HİZMETE GİRİYOR"

Burada bir konuşma yapan Bakan Albayrak, TANAP projesindeki son durumu paylaştı. Albayrak, "12 Haziran'da hizmete alıyoruz" dedi.

Azerbaycan doğalgazı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı TANAP ile Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacak.

Berat Albayrak'tan enerjide 2 müjde

"İLK DERİN DENİZ SONDAJI BU YAZ YAPILACAK"

Öte yandan Bakan Albayrak, Akdeniz'de bu yaz ilk derin deniz sondajının gerçekleştirileceğini de söyledi.

Berat Albayrak'tan enerjide 2 müjde

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