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Berat Albayrak'tan yerli enerji açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak; "Önümüzdeki 10 yıl içerisinde yerli kaynaktan üretimi 3'te 2'ye çıkaracağız" dedi.

22.02.2017 - 14:47
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Berat Albayrak'tan yerli enerji açıklaması

Berat Albayrak, EPDK'nın 15. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen etkinliğe katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, burada yerli enerji üretimiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"TÜRKİYE'DE ENERJİ SEKTÖRÜ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR"

"Son yıllarda küresel krizlere rağmen Türkiye, enerji sektörü büyümeye devam ediyor. 2016 elektrik üretiminde rekor yılı oldu. Yüzde 49,3 yerli kaynaklardan üretimle en yüksek oranı yakaladık. Önümüzdeki 10 yıl içinde yerli kaynaklardan enerji üretimini en az üçte ikiye çıkarmamız lazım.

Kamunun menfaatini merkeze oturtacak şekilde kazan kazan kazan resmine yoğun destek olacağız. Nükleer dünyada yok deniyor. Avrupa'da yüzde 20'ler. Nükleeri de yapacağız, yerli kömürü de yapacağız.

"YERLİ KÖMÜRÜN PAYINI YÜKSELTMELİYİZ"

Türkiye 50 milyar dolar dışarıya verirken daha az vermeye başladığında birilerini üzecek. Yerli kömürün payı istediğimiz düzeyde değil, artırmamız lazım. Yüzde 12'den yüzde 16'nın üzerine çıkardık daha da yükseltmeliyiz."

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