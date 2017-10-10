taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.271
USD
3,6888
EURO
4,3469
ALTIN
152,88
PETR
56,2200

Berberoğlu, yeniden yargılama kararı sonrası konuştu

Tutuklu olan ve yeniden yargılama kararı çıkan Berberoğlu; "Vatan haini değilim, suçsuz olduğumun ispatlamasına bir adım kaldı" dedi.

10.10.2017 - 12:52
  1. Haberler
  2. İç Haber

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2.Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği yeniden yargılama kararına ilişkin olarak avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar aracılığıyla bir açıklama yaptı.

"MÜCADELEYE DEVAM"

Berberoğlu, Maltepe Cezaevi'nden şu mesajı yolladı: "Beni sevenler ve güvenenleri, ailemi, partimi, dostlarımı utandırmamış olmaktan dolayı sevinçliyim. Ben casus ve vatan haini olmadığımı zaten biliyordum ama bu iftiradan dolayı yakınlarımın üzülmesi benim için her türlü cezadan daha ağır yüktü. İstinaf mahkemesi kararıyla bu yükten kurtuldum. Şimdi sıra hukuken gerekmediği halde suçsuzluğumu kanıtlamakta. Belki biraz zaman alabilir, acelem yok. Siz dışarıda, ben içeride mücadeleye devam!"

Enis Berberoğlu yeniden yargılanacak haberi
Berberoğlu, yeniden yargılama kararı sonrası konuştu

İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da FETÖ operasyonu: 24 gözaltı
10 ilçede 'ByLock' kullandıkları belirlenen farklı mesleklerden 24 kişi gözaltına alındı, 23 kişi aranıyor.
50 lira kazanmak için hırsızlık yapmış
Adana'da, 50 lira karşılığında hırsızlık yapan zanlıya ev hapsi cezası verildi.
Yüksek gerilim hattı çalışanlarının zorlu mesaisi
Van ile Siirt arasındaki yüksek gerilim hattında çalışan işçiler, metrelerce yükseklikte bir çok riski göze alarak ekmek mücadelesi veriyor.
Cinayet zanlısı: Gaipten sesler duydum, korkup öldürdüm
Bursa'da internetten satın aldığı pompalı tüfekle arkadaşını öldüren Ömer Sabak ömür boyu hapis istemiyle yargılanacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'den genel seçim anketi

ORC'den genel seçim anketi

347
Mete Yarar'ın İdlib değerlendirmesi

Mete Yarar'ın İdlib değerlendirmesi

39
İlker Başbuğ'dan İdlib operasyonu değerlendirmesi

İlker Başbuğ'dan İdlib operasyonu değerlendirmesi

52
Orhan Gencebay'ın trafik isyanı

Orhan Gencebay'ın trafik isyanı

161
Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti Alman medyasında

Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti Alman medyasında

109
BAE'den Katar'a Dünya Kupası teklifi

BAE'den Katar'a Dünya Kupası teklifi

96
Lucescu: Bizim için büyük bir ders oldu

Lucescu: Bizim için büyük bir ders oldu

118
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM