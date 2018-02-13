Berberoğlu'na 5 yıl hapis cezası

Erdoğan: Hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları çok açık

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Başkale ilçesinde, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 7 göçmen sınır dışı edilecek.

Antalyaspor'a 2 gol atan Gomis, Avrupa'da toplam gol ve asist sayısında takımına en fazla katkı yapan 6. oyuncu oldu.

1 Kadir İnanır yoğun bakımda Afrin'i sordu Beynine pıhtı atması sonucu girişimsel işlem uygulanan ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülen sanatçı Kadir İnanır'ın kendine gelir gelmez Afrin'i sorduğu öğrenildi.

2 Şehide haciz olayında davacı konuştu Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın trafik kazasından dolayı maaşına haciz konmasının davacısı açıklama yaptı.

3 Afrin'deki terör hedefleri vuruluyor Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesinde tespit edilen terör hedefleri ateş altına alındı.

4 Zeytin Dalı bitene kadar gelirini Mehmetçik'e bağışladı Manisa'da otopark işleten esnaf, Zeytin Dalı Harekatı sona erinceye kadar iş yerinin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na aktaracak.

5 Etkisiz hale getirilen terörist sayısı: 1439 Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1439 oldu.

6 Trump: Orta Doğu'da harcanan 7 trilyon dolar büyük hata ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin bugüne kadar Orta Doğu ile ilgili süreçler için harcadığı parayı "büyük bir hata" olarak yorumladı.