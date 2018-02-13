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Berberoğlu'na 5 yıl hapis cezası

Enis Berberoğlu'nun yargılandığı MİT TIR'ları davasında karar açıklandı. Berberoğlu'na 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

AA | 13.02.2018 - 14:21..
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Berberoğlu'na 5 yıl hapis cezası

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CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasına ilişkin, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan istinafta yeniden yargılandığı davada karar açıklandı.

5 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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