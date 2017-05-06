Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'yu yalnız bıraktı

Ünlü popçu Kenan Doğulu, önceki gece kardeşi Canan Doğulu'nun yeni yaşı şerefine Arnavutköy'deki bir mekanda doğum günü partisi düzenledi.

"EVDEKİ KÖPEKLER KAVGA ETTİĞİ İÇİN BEREN GELEMEDİ"

Geceye Beren Saat olmadan katılan Doğulu, eşini soranlara da "Berencim gelemedi, çünkü bizim evdeki köpekler kavga ettiler, bir tanesinin gözü yaralı, şimdi bende oraya gidiyorum, o yüzden biraz erken ayrıldım." dedi.

EŞİNE KÖPEK ALMIŞTI

Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'e doğum gününde hediye olarak pomeranian Boo cinsi bir yavru köpek hediye etmişti.

(Kenan Doğulu'nun Beren Saat'e aldığı Pomeranian Boo cinsi köpek)