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Beren Saat, Kenan Doğulu'ya araba aldı

Ünlü oyuncu Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'ya yaş günü hediyesi araba aldı.

Haber Merkezi | 12.10.2018 - 07:38..
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Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, Instagram’daki takipçilerinin Story üzerinden sorularını cevapladı. O oyun sırasında “Boş Sayfa” klibinde kullandığı otomobilin hikayesi de açığa çıktı.

Beren Saat, Kenan Doğulu'ya araba aldı

"YÖNETMEN ARKADAŞIM BENJAMİN"

Instagram-Story’deki “Soru-cevap” seansında “Boş Sayfa” klibiyle ilgili soruları da yanıtlayan Doğulu, “Çekim yeri California’daki Joshua Tree bölgesi. Yönetmen de arkadaşım Benjamin Kutsko” dedi.

"BEREN!İN HEDİYESİ"

Asıl sürpriz ise “Klipte kullanılan otomobil kaç model?” sorusuyla geldi.

44 yaşındaki sanatçı, o soruya “1972 model Oldsmobile Delta 88... Kendi arabamız bu arada. Beren’in bana 40 yaş hediyesiydi” diye yanıt verdi.

Beren Saat, Kenan Doğulu'ya araba aldı

Beren Saat, Kenan Doğulu'ya araba aldı

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