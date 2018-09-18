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Beren Saat orangutanlar için 11 bin imza topladı

Orangutanları korumak için mücadele veren Beren Saat Greenpeace'in kampanyası için topladığı imzayla Oscarlı Emma Thompson'ın ardından dünya ikincisi oldu.

Haber Merkezi | 18.09.2018 - 08:24..
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Beren Saat orangutanlar için 11 bin imza topladı

Beren Saat'in orangutanları koruma çabasının sonuçları ortaya çıktı. Saat,  Endonezya'daki yağmur ormanlarını talan ederek orangutanların hayatlarını tehlikeye atan palm yağı endüstrisine karşı Greenpeace’in organize ettiği 'Orangutanları Kurtar'  kampanyası çerçevesinde hazırlanan animasyon filmin Türkçe seslendirmesini yapmıştı.

15 ÜLKEDE İMZA KAMPANYASI

Habertürk'ün haberine göre, animasyon film eşliğinde 15 ülkede başlatılan imza kampanyasında Beren Saat, Oscar ödüllü Emma Thompson'ın ardından dünya ikincisi oldu.

Beren Saat orangutanlar için 11 bin imza topladı

Animasyon filmi İngilizce seslendiren Thompson İngiltere'de 104 bin, ABD'de 34 bin imza topladı. Beren Saat ise orangutanların doğal yaşam alanlarının korunmasına yönelik dikkat çekmeyi amaçlayan 'Odama Bir Orangutan Gelmiş' adını taşıyan animasyon filmle bugüne kadar Türkiye'den 11 bin imza toplamayı başardı.

Beren Saat orangutanlar için 11 bin imza topladı

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