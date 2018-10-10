Beren Saat'in 4700 TL'lik terliği

Beren Saat-Kenan Doğulu çifti, önceki akşam Cihangir’de görüntülendi. Arkadaş grubuyla bir mekanda yemek yiyen çift, mekanı gece yarısı terk etti.
KAHKAHA ATTILAR
Biriİnternet sitesinin yaptığı ankette yüzde 43’le ‘Türkiye’nin en cool çifti’ seçilen ikili, muhabirlerin sorusu üzerine kahkaha atarak araçlarına bindi.
"KIVANÇ'LA YENİ BİR PROJE YOK"
Beren Saat, “Aşk-ı Memnu” dizisinde birlikte rol aldığı Kıvanç Tatlıtuğ ile yeniden kameraların karşısına geçeceği haberleri hakkında, “Yok öyle bir şey” dedi.
Saat, uzun çorapları ve tüylü terliğiyle dikkat çekti. Gucci marka terlik yaklaşık 4700 lira.