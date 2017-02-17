Beren Saat'in çok konuşulan elbisesi çakma çıktı

Tülden tasarlanan derin göğüs dekolteli yeşil elbisesini siyah file çoraplarıyla kombinleyen giyen Beren Saat'in kıyafetinin benzeri ise yakın zamanda yapılan bir başka ödül töreninde de görülmüştü.

KIYAFETİ, OYUNCU HAILEE STEINFELD'İN ELBİSESİYLE BENZER

Beren Saat'in kıyafetinin Hailee Steinfeld'ın Golden Globe Awards ödül töreninde giydiği kıyafetle arasındaki benzerlik "taklit" yorumlarını da beraberinde getirdi.

O DA BENZER ELBİSENİN LAVANTA RENGİNİ TERCİH ETMİŞTİ

Oyuncu Steinfeld 14 Ocak'ta düzenlenen törende lavanta renkli nefis bir elbise seçmişti. Renk ve kesimi çok beğenilen kıyafeti oyuncu da çok şık taşımıştı. İki kıyafetin benzerliği, Beren Saat'in seçimi için özellikle sosyal medyada çok fazla taklit söylentilerine neden oldu.