Beren Saat'in terlikleri kuzu derisinden

Cihangir'de eşi Kenan Doğulu ile görüntülenen Beren Saat, şaşkına çevirdi. Hayvansever olduğunu iddia eden ünlü oyuncunun terlikleri gerçekleri ortaya serdi.

MODA GELENE KADAR HAYVANSEVER

1 ay önce orangutanların korunması için imza toplayan Saat, 5 bin 400 TL vererek kuzu derisinden yapılan terlik aldı.

Beren Saat - Kenan Doğulu çifti, önceki akşam Cihangir’de görüntülendi. Arkadaş grubuyla bir mekanda yemek yiyen çift, mekanı gece yarısı terk etti.

Terlikler kuzu derisinden yapılma ve tüyler de kanguru tüyünden.