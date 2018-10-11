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Beren Saat'in terlikleri kuzu derisinden

Beren Saat'in foyası Cihangir'de ortaya çıktı. Hayvansever olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, kuzu derisi terliklerle gece gezmelerinde yakalandı.

Haber Merkezi | 11.10.2018 - 05:42..
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Beren Saat'in terlikleri kuzu derisinden

Cihangir'de eşi Kenan Doğulu ile görüntülenen Beren Saat, şaşkına çevirdi. Hayvansever olduğunu iddia eden ünlü oyuncunun terlikleri gerçekleri ortaya serdi.

Beren Saat'in terlikleri kuzu derisinden

MODA GELENE KADAR HAYVANSEVER

1 ay önce orangutanların korunması için imza toplayan Saat, 5 bin 400 TL vererek kuzu derisinden yapılan terlik aldı.

Beren Saat - Kenan Doğulu çifti, önceki akşam Cihangir’de görüntülendi. Arkadaş grubuyla bir mekanda yemek yiyen çift, mekanı gece yarısı terk etti.

Terlikler kuzu derisinden yapılma ve tüyler de kanguru tüyünden.

Beren Saat'in terlikleri kuzu derisinden

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