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Beren Saat'in yeni partneri Barış Arduç

‘Gazino’ isimli dönem dizisinde rol alacak olan oyuncu Beren Saat’e Barış Arduç’un eşlik edeceği söylendi.

04.07.2017 - 07:48
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Yeni sezonda nasıl bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkacağı merak edilen Beren Saat’ten son hamle geldi. İlker Kaleli’yle başrolü paylaşacağı “Tren” filminde anlaşma sağlayamayan güzel oyuncu, Kerem Deren ve Pınar Bulut’un kaleme aldığı ‘Gazino’ adlı dizisinde rol alacak. ‘Kürk Mantolu Madonna’ isimli sinema filmindeki rolünü Fransız yıldız Marion Cotillard’a kaptıran oyuncu, yine bir dönem dizisiyle ekranlarda olacak.

KADRODA MERVE BOLUĞUR DA VAR

Dizi için sözleşmeye imza atan Saat için erkek oyuncu arayışına girildi. Birçok oyuncuyla görüşen ekibin Barış Arduç’la anlaşma halinde olduğu söylendi. Arduç eğer teklifi kabul ederse Beren Saat ile başrolü paylaşacak. Merve Boluğur dizinin kadrosunda! Diğer taraftan 1960’lı yılların anlatılacağı dizi için Merve Boluğur’la da anlaşma imzalandı.

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