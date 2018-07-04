Beren Saat: Eşitliği tadacağımızı umuyorum

Beren Saat, Fransa’da da yayınlanmaya başlayan ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisi için Le Figaro Gazetesi’ne verdiği röportajda feminizmden korkulmaması gerektiğini belirterek, "Mücadelemiz sessizlik yeminini kırmak ve tüm kadınları korumak" dedi.

"SONUNDA EŞİTLİĞİ TADACAĞIMIZI UMUYORUM"

Beren Saat, röportajında ABD’de başlayıp yayılan #MeToo hareketi bağlamında kadınların gösterdiği dayanışmaya hayran olduğunu belirterek, "Bundan birkaç yıl önce benzer bir hareketi biz de Özgecan’ın ölümünden sonra yaşadık. Eşi benzeri görülmemiş bu barbarlık sonrasında bu genç kadın konusunda yazmaya ve gösterilere katılmaya karar verdim. Sonunda eşitliği tadacağımızı umuyorum" dedi.

"TÜRKİYE'DE SONU 'İZM' İLE BİTEN KELİMELERDEN KORKUYORLAR"

Türkiye’de feminizm gibi ‘izm’ ile biten kelimelerden korkulduğunu söyleyen Saat, "Çocuğu olan tüm arkadaşlarıma şunu söylüyorum: Eğer ülkedeki dinginliğe katkıda bulunmak istiyorsanız feminist çocuklar yetiştirin. Feminizmden korkmayın" diye konuştu.