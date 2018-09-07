taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3841
Euro
7.39155
Altın
1197.335
Borsa
93274.15

Berfin Erdoğan, Belçim Bilgin'i yalnız bırakmadı

Belçim Bilgin'in dünyaca ünlü İngiliz yıldızlar Ben Kingsley ve Theo James ile başrolü paylaştığı Hollywood filmi 'Komplo'nun özel gösterimi yapıldı.

Haber Merkezi | 07.09.2018 - 09:02..
  1. Haberler
  2. Magazin

Belçim Bilgin'i, eşi Yılmaz Erdoğan'ın ilk evliliğinden olan kızı Berfin yalnız bırakmadı.

"ARAPÇA ÖĞRENDİM"

Filmde 'Nashim' adlı bir tercümanı canlandıran oyuncu, ''Filmde İngilizce ve Arapça konuşuyorum. En büyük çalışmayı dil konusunda yaptım. İngilizce zaten biliyorum ama ilk kez bir filmde İngilizce konuşarak oynadım. İngilizce'de aksanla ilgili bir kaygım yoktu. Zaten Iraklı bir kadın olduğu için aksana ihtiyacım yoktu. Ama Arapça konuşmak için ders aldım, önemli bir mesai harcadım'' diye konuştu.

Berfin Erdoğan, Belçim Bilgin'i yalnız bırakmadı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriye düğümünü çözecek toplantı: Tahran Görüşmesi

Suriye düğümünü çözecek toplantı: Tahran Görüşmesi

109
IMF Türkiye'nin para talebinde bulunmadığını duyurdu

IMF Türkiye'nin para talebinde bulunmadığını duyurdu

182
Türkiye'nin yerli helikopteri Çin medyasında

Türkiye'nin yerli helikopteri Çin medyasında

286
Kurlardaki artışın otomobil fiyatlarına yansıması

Kurlardaki artışın otomobil fiyatlarına yansıması

312
Aladağ'daki yurt yangını davası: Tutuklu sanık kalmadı

Aladağ'daki yurt yangını davası: Tutuklu sanık kalmadı

231
Kayseri'de 10 FETÖ'cü toplantı halinde basıldı

Kayseri'de 10 FETÖ'cü toplantı halinde basıldı

256
Başkan Erdoğan: İdlib'in kan gölüne dönmesini istemiyoruz

Başkan Erdoğan: İdlib'in kan gölüne dönmesini istemiyoruz

185
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM