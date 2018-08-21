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Bergama'da 8 hektar fıstık çamı ormanı yandı

İzmir Bergama'da çıkan yangında 8 hektar fıstık çamı ormanı yok oldu.

DHA | 21.08.2018 - 18:04..
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Bugün saat 12.30 sıralarında Bergama'nın kırsal Kaşıkçı Mahallesi Bozgundere mevkisi'ndeki fıstık çamı ağaçları ile kaplı ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini fark eden çevredekiler, durumu 177 Orman Yangın İhbar Hattı'na bildirdi.

4 HELİKOPTER MÜDAHALE ETTİ

Bölgeye, ilk olarak Bergama Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 4 arazöz sevk edildi. Daha sonra takviye olarak İzmir, Manisa, Balıkesir orman müdürlüklerinden toplam 4 yangın söndürme helikopteri 1 dozer ve 20 arazöz  ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları da bölgeye sevk edildi.

Bergama'da 8 hektar fıstık çamı ormanı yandı

2 SAAT İÇİNDE SÖNDÜRÜLDÜ

Mahalle sakinleri de kürek ve ellerine geçirdikleri çalılarla alevlere müdahale etti. Havadan ve karadan müdahale ile alevler, 2 saat içinde söndürüldü. İlk belirlemelere göre 8 hektarlık fıstık çamı ormanı alevlerden zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma soruşturma başlattı.

Bergama'da 8 hektar fıstık çamı ormanı yandı

Bergama'da 8 hektar fıstık çamı ormanı yandı

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