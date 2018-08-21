Bergama'da 8 hektar fıstık çamı ormanı yandı

Bugün saat 12.30 sıralarında Bergama'nın kırsal Kaşıkçı Mahallesi Bozgundere mevkisi'ndeki fıstık çamı ağaçları ile kaplı ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini fark eden çevredekiler, durumu 177 Orman Yangın İhbar Hattı'na bildirdi.

4 HELİKOPTER MÜDAHALE ETTİ

Bölgeye, ilk olarak Bergama Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 4 arazöz sevk edildi. Daha sonra takviye olarak İzmir, Manisa, Balıkesir orman müdürlüklerinden toplam 4 yangın söndürme helikopteri 1 dozer ve 20 arazöz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları da bölgeye sevk edildi.

2 SAAT İÇİNDE SÖNDÜRÜLDÜ

Mahalle sakinleri de kürek ve ellerine geçirdikleri çalılarla alevlere müdahale etti. Havadan ve karadan müdahale ile alevler, 2 saat içinde söndürüldü. İlk belirlemelere göre 8 hektarlık fıstık çamı ormanı alevlerden zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma soruşturma başlattı.





