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Bergama'da motosiklet sesi kaza yaptırdı

Motosiklet gürültüsünden paniğe kapılan sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

04.08.2017 - 08:45
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İzmir'deki kaza, dün akşam Bergama- Soma karayolunun Beylerbeyi Çiftliği mevkiinde meydana geldi.

Bergama'da motosiklet sesi kaza yaptırdı

GÜRÜLTÜDEN PANİĞE KAPILDI

Bergama'da fırın sahibi 59 yaşındaki Halim Dağkıran, arkadaşı 46 yaşındaki Önder Filiz ve yanında çalışan Mustafa Çakmak ile işyerini kapatıp  hafif ticari aracıyla yola çıktı. Yolda kendisini sollayan  2 motosikletin çıkardığı gürültüden paniğe kapılıp ani fren yapan Dağkıran, aracın direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan araç defalarca takla atıp şarampole devrilirken, emniyet kemerleri takılı olmayan 3 kişi yola fırladı. Önder Filiz ve Mustafa Çakmak'ın hafif sıyrıklarla atlattığı kazada Halim Dağkıran yaşamını yitirdi.

Bergama'da motosiklet sesi kaza yaptırdı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Evli ve 2 çocuk babası Halim Dağkıran'ın cesedi otopsi için Bergama Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bergama'da motosiklet sesi kaza yaptırdı

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