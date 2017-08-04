Bergama'da motosiklet sesi kaza yaptırdı

İzmir'deki kaza, dün akşam Bergama- Soma karayolunun Beylerbeyi Çiftliği mevkiinde meydana geldi.

GÜRÜLTÜDEN PANİĞE KAPILDI

Bergama'da fırın sahibi 59 yaşındaki Halim Dağkıran, arkadaşı 46 yaşındaki Önder Filiz ve yanında çalışan Mustafa Çakmak ile işyerini kapatıp hafif ticari aracıyla yola çıktı. Yolda kendisini sollayan 2 motosikletin çıkardığı gürültüden paniğe kapılıp ani fren yapan Dağkıran, aracın direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan araç defalarca takla atıp şarampole devrilirken, emniyet kemerleri takılı olmayan 3 kişi yola fırladı. Önder Filiz ve Mustafa Çakmak'ın hafif sıyrıklarla atlattığı kazada Halim Dağkıran yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Evli ve 2 çocuk babası Halim Dağkıran'ın cesedi otopsi için Bergama Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.