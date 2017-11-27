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Bergüzar Korel: Çalışma sürem azaltılsın istiyorum

“Vatanım Sensin” dizisinin yıldızı Bergüzar Korel, hakkında çıkan “Rolünün azaltılmasını istedi” haberlerine yanıt verdi.

Ajanslar | 27.11.2017 - 07:01..
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Bergüzar Korel: Çalışma sürem azaltılsın istiyorum

“Vatanım Sensin”deki tecavüz sahneleri ses getiren Bergüzar Korel, konuyla ilgili soru üzerine “Biz dizide her şeyi tüm gerçekliğiyle ekrana getirmeye çalışıyoruz. Bunlar da o dönemdeki kadınların yaşadığı gerçek olaylar. Bence konuşulması gereken daha önemli sahneler var” dedi.

"OĞLUMLA VAKİT GEÇİREMİYORUM"

Dizide eşi Halit Ergenç’le başrolü paylaşan oyuncu, rolünün azaltılmasını istediği yönündeki haberlere de yanıt verdi: “Ben rolümün değil, çalışma süremin biraz azaltılmasını istedim. Sonuçta aynı evden iki kişi çalışıyoruz. Ben de o evin annesi olduğum için, böyle bir istediğim oldu. Oğlum Ali’yle daha fazla vakit geçirmem gerekiyor.”

"ALİ'YE KARDEŞ YAPACAĞIZ"

Korel, “Ali’ye kardeş gelir mi?” sorusunu ise “Allah nasip ederse gelecek ama şu an için öyle bir şey yok” diye yanıtladı.

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