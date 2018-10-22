Bergüzar Korel: Proje teklifi bile yok

Eşi Halit Ergenç ile bu sezon dinlenmeye karar veren Bergüzar Korel, önceki akşam Cihangir’de görüntülendi.

"YOK ÖYLE BİR ŞEY"

Oyuncu, “Kaan Urgancıoğlu’yla yeni projenizden bahseder misiniz” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Yok öyle bir şey. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler ama çıkarıyorlar maalesef. Bana öyle bir teklif gelmedi.”

SAÇLAR UZUYOR

Bir arkadaşının annesinin doğum günü kutlamasına giden Bergüzar Korel, elinde papatyalarla objektife takıldı. Kısacık kestirdiği saçları uzamaya başlayan Korel'in değişik tarzı da dikkatlerden kaçmadı.