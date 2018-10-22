taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6458
Euro
6.50415
Altın
1228.235
Borsa
96454.57
Gram Altın
222.89

Bergüzar Korel: Proje teklifi bile yok

Güzel oyuncu Bergüzar Korel, hakkında çıkan haberlere cevap verdi.

Haber Merkezi | 22.10.2018 - 07:22..
  1. Haberler
  2. Magazin

Eşi Halit Ergenç ile bu sezon dinlenmeye karar veren Bergüzar Korel, önceki akşam Cihangir’de görüntülendi.

"YOK ÖYLE BİR ŞEY"

Oyuncu, “Kaan Urgancıoğlu’yla yeni projenizden bahseder misiniz” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Yok öyle bir şey. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler ama çıkarıyorlar maalesef. Bana öyle bir teklif gelmedi.”

SAÇLAR UZUYOR

Bir arkadaşının annesinin doğum günü kutlamasına giden Bergüzar Korel, elinde papatyalarla objektife takıldı. Kısacık kestirdiği saçları uzamaya başlayan Korel'in değişik tarzı da dikkatlerden kaçmadı.

Bergüzar Korel: Proje teklifi bile yok

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan, Trump ile görüştü

Erdoğan, Trump ile görüştü

87
Kayalığa inşa ettiği evde doğayla iç içe

Kayalığa inşa ettiği evde doğayla iç içe

5
15 Temmuz darbe girişimi davalarından 209'u tamamlandı

15 Temmuz darbe girişimi davalarından 209'u tamamlandı

19
ABD'ye gitmek isteyen 5 bin kişi yine Meksika yolunda

ABD'ye gitmek isteyen 5 bin kişi yine Meksika yolunda

10
Sinop’ta mantar toplamaya giderken kaybolan çift bulundu

Sinop’ta mantar toplamaya giderken kaybolan çift bulundu

3
Alkollü sürücü kırmızı ışıkta duran araca çarptı

Alkollü sürücü kırmızı ışıkta duran araca çarptı

5
Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM