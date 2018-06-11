Bergüzar Korel: Rezil olduk Enis

Vatanım Sensin dizisi ekranlara veda edince eşi Halit Ergenç ve oğlu Ali ile Antalya’da tatilde olan oyuncu Bergüzar Korel, dün meslektaşı Enis Arıkan'la birlikte Paris Hilton ile fotoğraf çektimek için sosyetik güzelin kaldığı villanın kapısına dayandı.

20 DAKİKA BEKLEDİLER

Defile sonrası kapıdakilere Paris Hilton ile fotoğraf çektirmek için geldiklerini söyleyen ünlü oyuncular, yaklaşık 20 dakika boyunca kapıda bekledi. İkili, çalışanlardan kendini tanıyanlar olunca da gülmeye başladı. Bu sırada Bergüzar Korel'in, “Rezil olduk Enis” şeklinde espri yaptığı iddia edildi. Enis Arıkan, Paris Hilton'la çektirdiği fotoğrafı da Bergüzar Korel'i etiketleyerek paylaşatı.