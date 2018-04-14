Beril Başaran kızının mezarının başında

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Beştepe'de ordumuz ve polisimize dua

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Kültür ve Turizm Bakanlığı ilk filmini gerçekleştirecek yönetmen, uzun metrajlı kurgu film ve yapım sonrası başlıklarında 40 projeye 31 milyon 100 bin lira destek sağladı.

Mina Başaran'ın annesi kızının evlilik tarihinde mezarını ziyaret ederek dua etti.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Metris Cezaevi'nde mektuplarını yazdığı kalemi çocuklar için bağışladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'ye düzenlenen operasyonun ele alındığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüştü

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırı ile ilgili, tüm ülkelerin egemenlik ve bağımsızlığına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

1 Suriye'ye kimyasal operasyonu ABD Başkanı Donald Trump, 'vur' emri verdi. ABD, İngiltere ve Fransız orduları Suriye'nin Şam, Hama ve Humus şehirlerini bombardımana tuttu.

2 Rusya'dan ABD'ye tehdit ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı hava harekatının ardından Rusya ve Suriye'den tepki geldi.

3 Trump Suriye'yi vurma emri verdi Suriye'nin Rif Şam iline bağlı Duma ilçesinde kimyasal silah kullanıldığı belirtildi. Basın karşısına çıkan ABD Başkanı Trump, Suriye'nin vurulması emrini verdiğini duyurdu.

4 ABD'nin Suriye'de vurduğu noktalar ABD, İngiltere ve Fransa ile Suriye'deki birçok askeri noktayı bombaladı. Saldırı sonrasında Esad rejimi medyasında, birçok füzenin havada imha edildiği iddiası yer aldı.

5 Suriye'ye düzenlenen harekatın perde arkası Amerika, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik düzenlediği saldırı, tarih sayfalarına "kısa bir şov" olarak geçti.

6 İran hava sahasını Rus bombardıman uçaklarına açtı İran, Rus bombardıman uçaklarının, İran hava sahasını ve yakıt ikmali için NOJEH hava üssünü kullanmasını kabul etti.