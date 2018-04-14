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Beril Başaran kızının mezarının başında

Mina Başaran'ın annesi kızının evlilik tarihinde mezarını ziyaret ederek dua etti.

İHA | 14.04.2018 - 13:14..
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Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelen Türk özel jeti İran'da düşmüştü. Düşen jette işadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile 3 mürettebat hayatını kaybetmişti.

ÇIRAĞAN SARAYI'NDA EVLENECEKTİ...

Mina Başaran hayatını kaybetmeseydi bugün Çırağan Sarayı'nda 500 kişinin katılacağı düğünle hayatını Murat Gezer'le birleştirecekti.

Beril Başaran kızının mezarının başında

DÜĞÜNÜ YERİNE MEZARINA...

Mina Başaran'ın düğün gününde annesi Beril Başaran, kızının mezarını ziyaret etti.

Sabahın erken saatlerinde kızının kabrine gelen anne Beril Başaran, kızı için dualar etti.

Beril Başaran kızının mezarının başında

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