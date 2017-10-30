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Berivan öldürülmüş halde bulundu

Adana Ceyhan'da 21 yaşındaki Berivan Minaz, sokak ortasında başından vuruldu.

30.10.2017 - 19:02
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İlçe merkezindeki Hürriyet Mahallesi Yunus Emre Sokak üzerinde genç bir kızın hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi.

CİNAYETİN ÇÖZÜLMESİ İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, yaptığı incelemede Berivan Minaz'ın başından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Cinayeti aydınlatmak için Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Tırnaksız'ın talimatıyla 10 kişilik özel ekip kuruldu.

Berivan öldürülmüş halde bulundu

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, Minaz'ın olay günü 5 arkadaşı ile bir evde bir araya geldiğini, evine döndükten sonra tekrar ayrıldığını ve kendisinden bir daha haber alınamadığını saptadı.

Soruşturma kapsamında, cinayetle ilgisi oldukları iddiasıyla 45 yaşındaki Murat T., 19 yaşındaki Muhammet Ö., 31 yaşındaki Tahsin S. ve 32 yaşındaki Tarık O. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Berivan öldürülmüş halde bulundu

Berivan öldürülmüş halde bulundu

Berivan öldürülmüş halde bulundu

Berivan öldürülmüş halde bulundu

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