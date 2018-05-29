Berk Oktay: Dayak yok, estetik var

Berk Oktay’ın 1.5 yıllık eşi Merve Şarapçıoğlu, “Eşim sadakatsiz biri, bana şiddet de uyguladı. Bana güvenmediği için parasını ailesi yönetiyordu” diyerek boşanma davası açmıştı.

"ŞİDDET UYGULAMADIM"

Berk Oktay, süreçle ilgili sessizliğini yakın çevresine bozdu: “Şiddet uygulamadım. Sosyal medyada dolanan sargılı fotoğraflar 6-7 yıl öncesine, Merve’nin estetik yaptırdığı döneme ait. Ortada çekişmeli bir boşanma süreci var. Boşanma sürecinde herkes birtakım ithamlarda bulunuyor. Olay artık avukatlarda ve yargıda.”





Öte yandan, sosyal medya hesaplarının hacklenmesiyle yüzü sargılı fotoğrafları ortaya çıkan Merve Şarapçıoğlu, Berk Oktay'dan toplam 500 bin TL tazminat talep etmişti. Berk Oktay-Merve Şarapçıoğlu çifti, altı yıllık flört döneminin ardından 2016’da dünyaevine girmişti.