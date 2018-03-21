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Berk Oktay'ın eşi: Kocam beni dövdü

Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu Oktay'ın hesabından yapılan paylaşım ses getirdi.

Haber Merkezi | 21.03.2018 - 08:47..
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RR

Geçtiğimiz aylarda eşi Berk Oktay ile boşanacağı yönünde haberler çıkan Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram sayfasında "Kocam beni dövdü yardım edin" notu ile bir fotoğraf paylaşıldı. Sosyal medyada ses getiren fotoğraf kısa süre içinde silindi.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Bu durum "Merve Şarapçıoğlu'nun hesabı hack'lendi mi?" sorularını akıllara getirdi. Tarafalar konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Merve Şarapçıoğlu'na ait olduğu iddia edilen fotoğrafın bir şiddet fotoğrafı mı, yoksa estetik operasyon ya da kaza fotoğrafı mı olup olmadığı merak konusu oldu.

Berk Oktay'ın eşi: Kocam beni dövdü

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