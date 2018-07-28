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Berk Oktay'ın gizli fotoğraflarını eşi sızdırdı

Ünlü oyuncu Berk Oktay'ın çıplak ve müstehcen fotoğraflarını sızdıranın eşi olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 28.07.2018 - 10:28..
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Ünlü oyuncu Berk Oktay'ın özel hayatı çalkantılı bir dönemde... Geçtiğimiz gün genç oyuncunun sosyal medya hesabı hacklenmiş, uygunsuz video ve görüntüler ortaya çıkmıştı.

Berk Oktay'ın gizli fotoğraflarını eşi sızdırdı

SUÇ DUYURUSU YAPTI

Tüm bu olayların ardından Oktay suç duyurusunda bulunmuştu. Genç oyuncu bu fotoğrafların kimin servis ettiğine  ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Yapılan araştırmalar sonuç verdi ve bu olayın kimin gerçekleştirdiği de belirlendi.

Berk Oktay'ın gizli fotoğraflarını eşi sızdırdı

BERK OKTAY'IN ESKİ EŞİ MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLARI SIZDIRDI

Berk Oktay'ın avukatı Serdar Öktem suç duyurusunda bulundu ve şu açıklamaya yaptı: “Sonucun böyle çıkabileceğini hayal edemezdik. Savcılığın başlattığı soruşturma çerçevesinde Siber Şube, fotoğrafların yayıldığı bilgisayarların IP numaralarını tespit etti. Numaralar, Berk Bey’in boşanmak üzere olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu, Şarapçıoğlu'nun annesi ve çalıştığı iş yerinin bilgisayarlarına ait çıktı. Bu bilgiyi öğrenmiş bulunmaktayız.” dedi.

EŞİNİ DÖVDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Mart ayında ise Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu Oktay'ın hesabından yapılan paylaşım ses getirmişti. Paylaşılan fotoğrafla birlikte 'Kocam beni dövdü' yazısı da yer alıyordu. Merve Şarapçıoğlu'na ait olduğu iddia edilen fotoğrafın bir şiddet fotoğrafı mı, yoksa estetik operasyon ya da kaza fotoğrafı mı olup olmadığı uzunca bir süredir belirsizliğini koruyor.

Berk Oktay'ın gizli fotoğraflarını eşi sızdırdı

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