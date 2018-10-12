Berkay: Arda hastaneye tek başına gelmedi

Arda Turan'ın bir eğlence mekanında Berkay Şahin eşine "Evli olmasam seni kaçırmazdım" demesi üzerine yaşanan olayların yankıları devam ediyor.

Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Berkay, Arda'nın hastaneye 7 arkadaşıyla birlikte geldiğini söyledi.

"ARDA SİLAHI YERE SIKTI"

Berkay, "Olaylar farklı anlatıldı. Arda hastaneye tek başına gelmedi. 7 kişi geldi. Al sık kafama dedi. Ben ona “Sen yarr..klık yaptın” dedim. Silahı aldı yerlere sıktı." şeklinde konuştu.

"BU KONUNUN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Berkay ayrıca, Kenan Erçetingöz'e yaptığı açıklamada "Bana bir şey olmaz diyen Arda Turan gününü görecek. Arda'ya seninle helalleşirim ama şartım var dedim. Şartım kamuoyundan özür dileyeceksin ve sonra seninle baş başa 20 dakika bir odada kalalım, ondan sonra her şeyi silerim' dedim. Bu konunun peşini bırakmayacağım. Araya girenlerin hepsine selamlarımı gönderiyorum. Bazılarının mafyatik hareketlerle bana bir şey olmaz havalarını da kimseye yedirmem" şeklinde konuşmuştu.