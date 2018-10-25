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Berkay Şahin eşine laf ettirmedi

Berkay Şahin, eşi Özlem Ada'ya 'Suratsız' diyen takipçiye yanıt verdi.

Haber Merkezi | 25.10.2018 - 14:15..
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Berkay Şahin eşine laf ettirmedi

Arda Turan ile gece klübündeki kavgadan sonra gündemden düşmeyen Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin, takipçisi tarafından eleştirildi. Berkay Şahin ise eşini eleştiren takipçiye ayar verdi.

"SURATSIZ"

Özlem Ada'ya "Peki kendini güzel sanıp sürekli aynı suratsız pozu vermen" yorumu Berkay Şahin'i kızdırmaya yetti.

"SEN GEL BİR DE BANA SOR"

Berkay Şahin eşine yapılan yoruma, "Böye sahte hesaplar yüzünden hesabımızı kitlemek zorunda kalmamız! Varsın melek yüzlü pamuk kalpli karımın yüzü çirkin olsun ama sen gel bir de benim gözümden bak! Allah sana kalp güzelliği nasip etsin kuaför Sevim" cevabını verdi.

İLK DURUŞMA 30 OCAK

Geçtiğimiz haftalarda Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e tacizde bulunduğu iddiasıyla başlayan kavgada Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırmıştı. İkilinin hastaneye taşınan kavgasında Arda'nın elinde silahla görüntüleri bomba etkisi yaratmıştı.

İlk duruşmanın 30 Ocak 2019'da görülmesine karar veren mahkeme; futbolcuun, 'cinsel taciz', 'kasten yaralama', 'Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 12,5 yıla kadar hapsini istemişti.

Berkay Şahin eşine laf ettirmedi

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