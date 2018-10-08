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Berkay söyledi kızı Arya ağladı

Ünlü şarkıcı Berkay'ın 1 yaşındaki kızı Arya'nın 'Yüksek Yüksek Tepelere' şarkısını duyar duymaz ağladığı video, sosyal medyada olay oldu.

Haber Merkezi | 08.10.2018 - 19:13..
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2016 yılında Özlem Ada Şahin'le dünyaevine giren ve Arya adını verdikleri bir kız çocuğu olan ünlü şarkıcı Berkay'ın Instagram'dan paylaştığı video sosyal medyayı salladı.

DUYGUSAL ARYA

Ünlü şarkıcının Temmuz ayında 1 yaşına giren kızı Arya, 'Yüksek Yüksek Tepelere' türküsünü duyunca gözyaşlarına boğuldu. Berkay'ın "Duygusal kızım" notuyla paylaştığı video 1 saatte 700 bin görüntülenmeyi geçti.

"Şimdi Arya'nın ne kadar duygusal olduğunu göreceksiniz" diyerek kızına türkü söyleyen Berkay, Arya'nın gözyaşlarına boğulmasına dayanamayarak "Vermem ben seni kimseye asla kimse alamayacak" sözleriyle kızını sakinleştirmeye çalıştı.

Berkay söyledi kızı Arya ağladı VİDEO

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