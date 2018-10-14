Berkay taburcu oldu

Arda Turan’ın geçtiğimiz salı gecesi gece kulübünde kafa atarak, burnunu kırdığı Berkay, üç gün sonra tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.
KAFASINI KAPÜŞONLA KAPATTI
Şarkıcı, hastanenin otoparkında kafasını kapüşonuyla kapatarak çıkarken, güvenlik görevlileri ise gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.
AVUKATI AÇIKLAMA YAPARKEN AYRILDI
Berkay, gazetecileri atlatabilmek için avukatı Ayşegül Mermer’in açıklama yaptığı sırada hastaneden çıkış yapmayı denedi fakat yine de görüntülenmekten kurtulamadı.