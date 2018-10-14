Berkay taburcu oldu

Münbiç'te ABD askerleri ile TSK ortak devriyeye hazırlanmak için Gaziantep'te bir araya geldi.

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Arda Türkiye'den özür dileyecek

Berkay'la yaşadığı kavga nedeniyle bir süredir gündemi meşgul eden Arda Turan, Başakşehir yönetiminden ve takım arkadaşlarından helallik istedi. Ancak kulübün tavrı Arda'nın beklediği gibi olmadı.