Berkay'dan Arda Turan'a 1 milyon liralık dava

Futbolcu Arda Turan, Burak Yılmaz'ın da bulunduğu arkadaş grubuyla Emirgan'daki bir gece kulübüne gitti. Mekanda Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin de vardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Arda ve Berkay arasında kavga çıktı. Arda Turan kafa attığı Berkay'ın burnunu kırdı. Turan daha sonra ise Berkay'ın tedavi gördüğü hastaneye silahla gitti.

KONSER BAŞINA 70 BİN TL ALACAKTI

Burnu kırılan Berkay'ın maddi zararı büyük. Şarkıcı, bu ay boyunca 14 konser yapacaktı. Konser başına ise 70 bin lira alacaktı. Fakat sağlık durumu nedeniyle konserleri rafa kalkınca, zararı 1 milyonu TL'yi buldu. Arda Turan'ı mahkemeye veren Berkay'ın ardından konser anlaşmalarından kâr payı alan menajerlik şirketi de Arda'ya tazminat davası açmak için düğmeye bastı.

HAPİS VE TAZMİNAT CEZASI ALABİLİR

Hukukçular, futbolcu Arda Turan'ın 3.5 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası alabileceğini söyledi.