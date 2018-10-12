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Berkay'ın eşi konuştu: Arda yandan kafa attı

Arda Turan-Berkay Şahin olayıyla ilgili her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, kavganın nasıl başladığını anlattı.

Haber Merkezi | 12.10.2018 - 14:35..
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Berkay'ın eşi konuştu: Arda yandan kafa attı

Arda Turan'ın Berkay'ın burnunu kırmasının yankıları sürüyor.

Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz Programı'na katılan Seren Serengil, Arda Turan ile Berkay Şahin arasında yaşananları yorumladı.

ÖZLEM ADA ŞAHİN: BERKAY ÇOCUĞUNUN ÜZERİNE YEMİN ETTİ

Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e konuşan Serengil, "Geçmiş olsun diye Özlem'i aradım. Dedi ki, "Hanımlar bir tarafta, beyler bir tarafta sohbet ediyorlar. Birden bire gelip kulağıma eğilip bunu söylerken Berkay karşıdan gördü. Görünce Berkay hızlı gelmiş. Özlem'e demiş ki, bu sana ne söylemiş. Özlem de bir şey yapmayacaksan söylerim demiş. Çocuğunun üzerine yemin etmiş Berkay. Berkay, Burak Yılmaz'a olayı anlatırken Arda Turan yandan gelip kafa atmış" dedi.

Berkay'ın eşi konuştu: Arda yandan kafa attı

BERKAY: ARDA KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLEYECEK

Berkay ise, Kenan Erçetingöz'e yaptığı açıklamada "Bana bir şey olmaz diyen Arda Turan gününü görecek. Arda'ya seninle helalleşirim ama şartım var dedim. Şartım kamuoyundan özür dileyeceksin ve sonra seninle baş başa 20 dakika bir odada kalalım, ondan sonra her şeyi silerim' dedim. Bu konunun peşini bırakmayacağım. Araya girenlerin hepsine selamlarımı gönderiyorum. Bazılarının mafyatik hareketlerle bana bir şey olmaz havalarını da kimseye yedirmem." ifadelerini kullandı.

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