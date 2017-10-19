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Berke’ye Esra Erol'dan sert yanıt

'Zorla evlendirildik diyen' Gelin adayı Berke, Esra Erol'u çileden çıkardı.

19.10.2017 - 15:07
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Berke’ye Esra Erol'dan sert yanıt

Geçen sezon Esra Erol'un programında evlenen Caner ve Berke çiftinden Berke’nin “Bu evlilik kurguydu, biz programda zorla evlendirildik.” şeklindeki sözlerine Esra Erol’dan cevap geldi. Berke’ye tepkisini dile getiren Esra Erol, iddiayı yalanladı.

Esra Erol'un iddialara ilişkin açıklaması şöyle:

“Birincisi, Berke 36 yaşında aklı başında, evet ya da hayır diyebilecek hatta bir kadının kendini tanıdığı en önemli yaşlardan birinde. Bu yaşlarda kiminle hayat kurup kuramayacağına kendi iradesiyle karar verebilir. İkincisi, Berke çok talihsiz bir açıklama yapmış, neye istinaden bunu yaptı onu da bilmiyorum. İnsan yalandan sözlenir yalandan nişanlanır da yalandan evlenmez be kardeşim! Bu kadar yalanın bir parçası olmaz. O zaman bir duruş sergilemesi lazım. İnsan nasıl yalandan evlenip, nüfus cüzdanına nasıl evlendi boşandı yazdırırsın da geleceğini düşünmezsin. Hiç mi geleceğinden korkmazsın. Güya bu kurgu evlilik ya, format gereği biz sizi evlendirdik ya…

Berke’ye Esra Erol'dan sert yanıt İZLE

"EVDE OTURUP NEYİ KURGULADIN"

4 Kasım’da ilişkileri başlamış, bu ilişki başladığı tarihten 6 Şubat’a kadar Berke televizyona adımını atamıyor. 3 ay boyunca asla ekrana çıkmıyor. O süre içerisinde ne yapıyor biliyor musunuz? Caner programa çıkmasını yasakladığı için evinde oturuyor. Madem bu kurgu evlilik! O zaman 3 ay boyunca programda olurdunuz siz. Sen niye evde oturup bekledin, neyi kurguladın. Bunu çok merak ediyorum. Uzun süre kanala gelmiyorsun ta ki Caner sana evleniyoruz dediği güne kadar. Caner buradayken Berke ile gizli görüştüklerine dair fotoğraflar geliyordu ve bunları yayınlıyorduk. Caner bunları hep inkar etti.

"ALLAH'IN HUZURUNA NASIL ÇIKTIN"

Ve evleniyoruz dediler, buraya geldiler nikahları yapıldı. Tüm hazırlık süreci ekranda yayınlandı. Ben deli miyim ya, size kendi evladıma yapar gibi düğün yaptım. Bu kadar emeğe yazık. Biraz insan da vicdan olur. Binlerce insan şahit. Aileleri bana teşekkür etti, çocuklarımızın yüzünü güldürdün diye, bunlara haksızlık etmeyin. Neyin ya da nelerin peşindesin bilmiyorum ama madem kurgu bir evlilikti, sen Caner’den neden tazminat istiyorsun o zaman. Gidin anlaşmalı olarak boşanın. Balayında Umre'ye gittiniz. Allah’ın huzuruna çıktınız. O da mı kurguydu Berke. Allah’ın huzuruna nasıl çıktın. Hiç kimseye hiçbir şey söyleme, sen bu ziyareti yapmış insansın. Seni vicdanınla başbaşa bırakıyorum ben ve hiçbir şey söylemiyorum.”

Berke’ye Esra Erol'dan sert yanıt

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