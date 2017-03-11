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Berkin Elvan'ın ailesinden referandum açıklaması

Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, "Referandumda hayır diyoruz" dedi.

11.03.2017 - 11:35
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Berkin Elvan'ın ailesinden referandum açıklaması

Berkin Elvan'ın ailesinden referandum açıklaması

Berkin Elvan'ın ailesi, 16 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Sistemi referandumu hakkında siyasi görüşünü açıkladı.

ANNE ELVAN: HAYIR DİYORUM

Birgün'den Zeynep Kuray'a konuşan Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, referandumla ilgili şunları söyledi: "Yaşıtlarını, gördüğümde, onu hayal ediyorum, çocuklar öldürülmesin diye, hayır diyorum" dedi.

Berkin Elvan'ın ailesinden referandum açıklaması

BABA ELVAN: ARKADAŞLARINI GÖRDÜĞÜMDE ONU HAYAL EDİYORUM

Berkin’in babası Sami Elvan ise şunları söyledi:

"Geriye baktığımızda, eceliyle ölenlerin kaybını bir şekilde kabullenebiliyorsun, doğanın kanunudur diyorsun ama Berkin öyle değil; Berkin doğanın kanunuyla gitmedi, Berkin’i birileri bizim elimizden aldı. O yüzden de 16 Haziran’dan bugüne yaşanan sürecin bir saniyesi bile aklımızdan çıkmıyor. Bugün yaşıtlarını, arkadaşlarını gördüğümde, onu hayal ediyorum. O da şimdi genç bir delikanlı olarak aramızda dolaşıyor olabilirdi. Ama maalesef olmadı, o herkesin yüreğinde 15 yaşında bir fidan olarak kaldı"


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