taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.395
USD
3,9246
EURO
4,6536
ALTIN
162,97
PETR
62,9600

Berlin Havalimanı'nın açılışı yine ertelendi

Açılışı sürekli ertelenen Berlin Havalimanı ile ilgili yayınlanan son rapora göre, sorun olmadığı takdirde havaalanı 2021 yılında açılacak.

Haber Merkezi | 23.11.2017 - 14:58
  1. Haberler
  2. Dünya
Berlin Havalimanı'nın açılışı yine ertelendi

berlin

Almanya’nın Berlin şehrinde yapımına 2006 yılında başlanan ve açılışı 5 kez ertelenen Berlin Berlin-Brandenburg Uluslararası Havalimanı’nın 2018 yılında da faaliyete geçemeyeceği açıklandı.

2021 YILINA KALDI

Alman Der Tagesspiegel gazetesinin haberine göre, normalde 2011’de açılması planlanan havalimanının 2021 yılından önce tamamlanmasının mümkün olmadığı belirtildi.

YANGIN SİSTEMİNDE CİDDİ EKSİKLİKLER VAR

TÜV Rheinland’ın yayınladığı rapora dayanan haberde, özellikle yangından korunma sistemlerinde ciddi eksikliklerin olduğu vurgulandı.

MALİYETİ YÜKSELDİ

İki bin futbol sahasına denk bir arazi üzerine yapılan havalimanının başlangıçta 2 milyar 800 milyon euro olan maliyeti şimdiye kadar 6 buçuk milyar euroya ulaştı.

BOŞ GEÇEN HER AY 17 MİLYON EURO ZARAR EDİLİYOR

Havalimanının boş kalmasının maliyetinin her ay yaklaşık 17 milyon euro olduğu hesaplanıyor. Berlin-Brandenburg Uluslararası Havalimanı bitirilebilirse halen kullanımda olan Tegel Havalimanı'nın yerini alacak.

Tegel havalimanı 1948 yılında Sovyetler Birliği’nin Berlin’e uyguladığı ablukayı kırmak için müttefik silahlı kuvvetleri tarafından yalnızca 90 günde inşa edilmişti.

İlginizi Çekebilir
Yunanistan'da emeklilerden gösteri
Yunanistan'ın başkenti Atina'da emekliler, maaşlarında yapılan kesintileri ve 2018 bütçesinde öngörülen tedbirleri protesto etti.
İran Devrim Muhafızları: Hizbullah silahlandırılmalı
İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, Lübnan'daki Hizbullah'ın silah bırakmasının söz konusu olmadığını belirtti.
Manus Adası'ndaki mülteci kampına operasyon
Avustralya'ya iltica etmek için Papua Yeni Gine'de bekletilen adada yeni kampa taşınmayı reddedenleri tahliye operasyonu gerçekleştirildi.
'Dağlık Karabağ sorununun çözülmemesi endişe verici'
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dağlık Karabağ sorununa çözüm bulunamamasının endişe verici olduğunu kaydetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç'a FETÖ sorusu

Bülent Arınç'a FETÖ sorusu

222
Nur Yerlitaş tepkilere cevap verdi

Nur Yerlitaş tepkilere cevap verdi

284
PKK Afrin'de ABD'den destek bekliyor

PKK Afrin'de ABD'den destek bekliyor

90
Aboubakar: Beşiktaş'ı çok özledim

Aboubakar: Beşiktaş'ı çok özledim

30
Messi Barcelona'dan ayrılmak istiyor

Messi Barcelona'dan ayrılmak istiyor

25
Tarih yazan takım 4.2 milyon euroya kuruldu

Tarih yazan takım 4.2 milyon euroya kuruldu

94
Nurettin Canikli'den milli sanayi vurgusu

Nurettin Canikli'den milli sanayi vurgusu

172
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM