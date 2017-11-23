Berlin Havalimanı'nın açılışı yine ertelendi

Almanya’nın Berlin şehrinde yapımına 2006 yılında başlanan ve açılışı 5 kez ertelenen Berlin Berlin-Brandenburg Uluslararası Havalimanı’nın 2018 yılında da faaliyete geçemeyeceği açıklandı.

2021 YILINA KALDI

Alman Der Tagesspiegel gazetesinin haberine göre, normalde 2011’de açılması planlanan havalimanının 2021 yılından önce tamamlanmasının mümkün olmadığı belirtildi.

YANGIN SİSTEMİNDE CİDDİ EKSİKLİKLER VAR

TÜV Rheinland’ın yayınladığı rapora dayanan haberde, özellikle yangından korunma sistemlerinde ciddi eksikliklerin olduğu vurgulandı.

MALİYETİ YÜKSELDİ

İki bin futbol sahasına denk bir arazi üzerine yapılan havalimanının başlangıçta 2 milyar 800 milyon euro olan maliyeti şimdiye kadar 6 buçuk milyar euroya ulaştı.

BOŞ GEÇEN HER AY 17 MİLYON EURO ZARAR EDİLİYOR

Havalimanının boş kalmasının maliyetinin her ay yaklaşık 17 milyon euro olduğu hesaplanıyor. Berlin-Brandenburg Uluslararası Havalimanı bitirilebilirse halen kullanımda olan Tegel Havalimanı'nın yerini alacak.

Tegel havalimanı 1948 yılında Sovyetler Birliği’nin Berlin’e uyguladığı ablukayı kırmak için müttefik silahlı kuvvetleri tarafından yalnızca 90 günde inşa edilmişti.