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Berlin havalimansız kalma tehlikesiyle karşı karşıya

Avrupa'nın en büyük başkentlerinden Berlin, havalimansız kalma tehlikesi ile karşı karşıya. Açılışı 6 kez ertelenen Brandenburg Havalimanı'nın geleceği belirsizken, Tegel'in de yıkılması planlanıyor.

Haber Merkezi | 10.04.2018 - 12:12..
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  2. Avrupa
Berlin havalimansız kalma tehlikesiyle karşı karşıya

Almanya'nın başkenti Berlin'de havalimansız kalma tehlikesi yaşanıyor. Tamamen yıkılıp yeniden yapılması planlanan BER kodlu Brandenburg Havalimanı'nın açılışının 10 yıl uzaması ve hali hazırda kullanımda bulunan Tegel Havalimanı'nın da geleceğinin belirsiz olması Berlin'i bu tehlikeye sürüklüyor.

Berlin havalimansız kalma tehlikesiyle karşı karşıya

10 YIL ERTELENDİ

Normalde 2012 yılında hizmete sokulması planlanan, ancak bir türlü açılamayan Berlin Brandenburg Havalimanı, 10 yıldır inşaat halinde. Açılışı geçtiğimiz Kasım ayında 6'ıncı kez ertelenen havalimanı için son olarak 2020 tarihi verildi ancak aradan geçen 10 yıl da göz önünde bulundurulduğunda bu durum çok da mümkün olduğu görünmüyor.

Berlin havalimansız kalma tehlikesiyle karşı karşıya

TEGEL KAPATILACAK

Berlin'i havalimansız bırakma tehlikesinin esas kaynağı Brandenburg Havalimanı'ndan ziyade açıkta bulunan Tegel Havaalanı. 2019 yılında yıkılması planlanan Tegel'in yıkım planı Brandenburg'a göre ayarlanmıştı, ancak inşaat halindeki havalimanının açılış tarihinde yeni bir düzenlemem durumu, Tegel'in de kaderini etkiledi.

2019 yılında, ikinci bir açıklama gelmediği sürece kesin olarak yıkımı gerçekleştirilecek olan Tegel'den yaklaşık 6 ay sonra açılması planlanan  Brandenburg, Berlin'i bir süre havaalansız bırakma tehlikesi ile karşı karşıya.

Berlin havalimansız kalma tehlikesiyle karşı karşıya

BAKAN'DAN AÇIKLAMA

Havalimanı krizi Berlin'in gözü önünde bulunuyor, ancak hükümet bu duruma ilişkin henüz bir girişimde bulunmadı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer "Bu konu hakkında bir girişimde bulunulmazsa Berlin 2019 sonunda havalimansız kalabilir." açıklamasını yaptı.

Berlin havalimansız kalma tehlikesiyle karşı karşıya


OYLAMA YAPILMIŞTI

Berlin'in havaalansız kalma tehlikesi bir yana, bir kriz de Tegel'den dolayı yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl Tegel'in geleceğinin belirlenmesi için referandum gerçekleştiren Berlinlilerin, yüzde 56.1’i havalimanının açık kalmasını isterken karşı olanların oy oranı yüzde 41.7’de kalmıştı.

Evet oylarının çıkmasına karşın Almanya'nın kararı havalimanının kapatılması yönünde oldu ve Almanya Berlinli seçmenlerinin kararını hiçe saydı.

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