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Berlin saldırısına ilişkin İstanbul'da 2 kişi tutuklandı

12 kişinin ölümüne neden olan saldırının failleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

21.03.2017 - 22:31
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Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Aralık'ta Noel Pazarı'na giren TIR'la 12 kişinin ölümüne 48 kişinin de yaralanmasına neden olan terör saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen Bilal Yousef Mahmoud ve Youssef Darwıche geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şüpheliler, tutuklanmaları talebi ile İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.

DEAŞ ÜYESİ OLMADIKLARINI SÖYLEDİLER

Şüpheli Bilal Yosef Mahmoud ifadesinde terör örgütü DEAŞ üyesi olmadığını iddia ederek serbest bırakılmayı talep etti. DEAŞ üyesi bir arkadaşı olduğunu söyleyen Mahmoud, “Kendisiyle annelerimiz tanışır ve okuldan tanırım. Onun DEAŞ'a katıldığını duydum. Arkadaşlığım buradandır. Serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi.

Şüpheli Youssef Darwiche da DEAŞ üyesi olmadığını iddia ederek, "Bu örgüt ile bağlantılı kimseyi tanımıyorum. Serbest bırakılmamı istiyorum" diye konuştu.

TUTUKLANDILAR

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, her iki şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Kararda Şüphelilerin Suriye'deki çatışma bölgesine gidebilecekleri ve yabancı savaşçılar olduğu belirtildi.

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