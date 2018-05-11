Berlin'de ev kiraları 8 yılda yüzde 71 arttı

Almanya'da hayat şartları son yıllarda oldukça güçleşiyor. Ülkede nüfus oldukça hızlı bir artış gösteriyor. Bunda dışarıdan göçlerin büyük payı var.

2010 YILINDAN İTİBAREN BÜYÜK ARTIŞ

Bu durum ülkede hayat şartlarının güçleşmesine ve fakir insan sayısının artmasına neden oluyor. Baskı altında olan konut piyasası 2010 yılından bu yana tam yüzde 71'lik bir artış gösterdi.

Çalışma saatlerinin de düşük olduğu Almanya'da asgari ücret ortalama 1600 Euro civarından. Kiraların bu denli yükselmesi halkı olumsuz etkiliyor.