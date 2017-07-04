Berlin'de hayvanları koruma aktivistleri soyundu

Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler (PETA), Berlin Moda Haftası için protesto gösterisi düzenledi.

AKTİVİSTLER SOYUNDU

Aktivistler; giysiler için kullanılan hayvan derisinin hayvanlara zarar verdiği görüşünde birleştiği için protesto düzenledi. Protesto gösterisinde ise aktivistler kıyafetlerini çıkardı.

AKTİVİSTLER DURUMA DİKKAT ÇEKTİ

Üzerlerinde yalnızca iç çamaşırı olan ve hayvan maskeleri takan Aktivistler; 'Derileri için hayvanlar ölüyor' (Animals die for leather) yazılı çanta şeklindeki pankartları taşıyarak duruma dikkat çekti.

PETA, dünya genelinde en fazla üyeye sahip ve kar amacı gütmeyen organizasyonlardan bir tanesi olarak göze çarpıyor. Organizasyonun 300 çalışanı, 3 milyon üyesi bulunuyor.