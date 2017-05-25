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Berlin'de Merkel-Obama buluşması

Donald Trump ile arasında soğuk rüzgarlar esen Angela Merkel, Berlin'de bir araya geldiği Obama ile oldukça samimiydi.

25.05.2017 - 14:46
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Berlin'de Merkel-Obama buluşması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de ABD'nin eski başkanı Barack Obama ile bir araya geldi.

AVRUPA'DA İLK KEZ KONUŞTU

Ülkede yaşayan Amerikalıların da katıldığı etkinlikte konuşan Obama, görevinin sona ermesinden sonra Avrupa'da ilk kez konuşmuş oldu.

Berlin'de Merkel-Obama buluşması

OBAMA-MERKEL YAKINLIĞI

“Afrika’ya kalkınma yardımı sağladığımızda ya da savaşın yaşandığı bölgelerde çözüme dahil olduğumuzda, iklim değişikliğiyle baş etmek için yatırım yapmış oluruz.” ifadelerini kullanan Obama'nın Merkel ile arasının oldukça iyi olduğu objektiflere yansıdı.

Berlin'de Merkel-Obama buluşması VİDEO

Berlin'de Merkel-Obama buluşması

TRUMP ELİNİ SIKMAMIŞTI

Almanya Başbakanı Merkel'in ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme, Trump'ın Merkel'in elini sıkmadığı için çok konuşulmuştu.

Berlin'de Merkel-Obama buluşması

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