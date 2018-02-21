Berlin'de şüpheli paket alarmı

Berlin’deki Ostbahnhof tren istasyonunda şüpheli paket korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yapılan bir ihbar üzerine olay yerine gelen bomba imha ekiplerinin, tren istasyonundaki şüpheli paketi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

SEFERLER İKİ SAAT GECİKTİ

Federal polis yetkilileri, çantanın içerisinde ne olduğunu açıklamazken, tren seferleri iki saat aksadı.

Almanya, olası bir terör saldırısına karşı güvenlik önlemlerini arttırmış ve havaalanları başta olmak üzere büyük tren istasyonlarında polisler silahlı nöbet tutmaya başlamıştı.