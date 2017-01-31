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Berlin'de terör yuvalarında hayır propagandası yapılıyor

Canlı bomba taziyelerine giden firari HDP'li vekil, Almanya'da referandumdan 'hayır' çıkması için çalışmalar yürütüyor.

31.01.2017 - 09:57
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Berlin'de terör yuvalarında hayır propagandası yapılıyor

Ankara'da 28 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısından sonra soluğu teröristin taziyesinde alan HDP Van Milletvekili Tuba Hezer, başlatılan terör soruşturmarlarından önce Avrupa'ya kaçmıştı.

ALMAN POLİSİ UYUYOR

Belçika ve Almanya'da etkinliklere katılan HDP'li Tuba Hezer, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir ile birlikte başkent Berlin'de referandum çalışmalarına başladı.

Berlin'de terör yuvalarında hayır propagandası yapılıyor

TERÖR YUVASINDA REFERANDUMU ANLATTI

HDP'li vekiller, Berlin'de terörist fotoğraflarının asılı olduğu bir terör yuvasında 'hayır' propagandası yaptı.

Berlin'de terör yuvalarında hayır propagandası yapılıyor

CHP-HDP BLOKU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasından sonra yapılacak referandumda AK Parti ve MHP 'evet' oyu için çalışırken, CHP ve PKK'nın siyasi kanadı HDP, 'hayır' için çalışıyor.

Ankara bombacısının taziyesine katılan HDP'li vekil

Berlin'de terör yuvalarında hayır propagandası yapılıyor

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