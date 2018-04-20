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Berlin'de yarım tonluk bomba imha edilecek

Almanya'nın başkentinde, ana tren istasyonunun hemen yakınında ortaya çıkarılan II. Dünya Savaşı bombası nedeniyle şehrin göbeğindeki binalar tahliye edilecek.

Haber Merkezi | 20.04.2018 - 10:01..
  1. Haberler
  2. Avrupa

Almanya'nın başkenti Berlin'de, bir kazı esnasında  II. Dünya Savaşı'ndan kalan yarım tonluk bomba bulunmuştu. Patlamamış ve halen tehlike barındıran bomba nedeniyle bugün geniş çaplı bir tahliyeye gerçekleştirilecek.

Berlin'de yarım tonluk bomba imha edilecek

DEV TAHLİYE

Şehrin merkez tren garı Hauptbahnhof'un hemen yanında bulunan bombanın kontrollü bir şekilde patlatılabilmesi için bu sabah yerel saatle 09.00'dan itibaren binalar boşaltılıyor. Heidestrasse semtinde 800 metre yarı çapı kapsayan alanda tren istasyonunun yanı sıra bakanlık binaları, büyükelçilikler, hastaneler, gizli servis binaları ve müzeler yer alıyor.

Büyükelçilik binaları, Endonezya ve Özbekistan'a ait. İngiliz yapımı bombanın gün içinde bulunduğu yerden alınması bekleniyor.

Berlin'de yarım tonluk bomba imha edilecek

II.DÜYA SAVAŞI'NDAN KALAN TEHLİKELER

Almanya'da son olarak bu ay başında yine Berlin'deki merkez tren istasyonunun yakınlarında 100 kiloluk bir bombaya rastlanmıştı. Ülkede yaşayanlar geniş çaplı tahliyeleri daha önce de tecrübe etti. Frankfurt'ta geçen yıl Eylül ayında ortaya çıkarılan 1,5 tonluk bomba nedeniyle 65 bin insan evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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