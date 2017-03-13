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Berlin'deki iki havalimanında grev yapılıyor

Berlin'deki Tegel ve Schönefeld havalimanlarında ücret artışı talebiyle yer personeli çarşamba gününe kadar grev yapacak.

13.03.2017 - 16:50
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Verdi sendikası, alınan karara göre, yer personelinin bugün başlayan grevinin, çarşamba günü sabah vardiyasının başladığı yerel saat ile 05.00'e kadar devam edeceğini açıkladı.

BAŞKA HAVALİMANLARINA YÖNLENDİRİLİYOR

Açıklamada; greve, müzakere masasında geri adım atmayan işverenin çözüme direnmesinin neden olduğu kaydedildi.

Berlin-Brandenburg havalimanı şirketinden yapılan açıklamada, bugün Tegel'de 465, Schönefeld'de 195 uçuşun iptal ediği, 25 uçuşun da Leipzig ve Dresden havalimanlarına yönlendirildiği belirtildi.

"ALMANYA'NIN İMAJI ZEDELENİYOR"

Alman Havalimanları Birliği (ADV) üst yöneticisi Ralph Beisel, Berlin'deki havalimanlarında birkaç gün hava trafiğinin kesileceğini belirterek, "Sadece havalimanlarının değil Almanya'nın imajı da zedeleniyor." ifadesini kullandı.

Sendika, bir yıl için çalışanların saat ücretlerinde 1 avro artış ve toplu sözleşmede iyileştirme talep ediyor.

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